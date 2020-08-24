Koronavirüs hastası dehşet saçtı! "Yeterince ilgilenmedin" diyerek doktoru darp etti
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Koronavirüs hastası dehşet saçtı! "Yeterince ilgilenmedin" diyerek doktoru darp etti

Artvin'de bir koronavirüs hastası kendisiyle yeterince ilgilenmediğini iddia ettiği doktora ve hemşirelere şiddet uyguladı. Gözaltına alınamayan şahsa, karantina sonrası adli işlem uygulanacak.

Koronavirüs hastası dehşet saçtı!
24.08.2020 10:11 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:37

Artvin'in Hopa ilçesinde Devlet Hastanesinde görevli Dr. Seda Kenanoğlu, koronavirüs hastası K.Ç tarafından şiddete maruz kaldı. Kendisiyle yeterince ilgilenmediği gerekçesiyle, "Bana bakmak zorundasın" diyerek Dr. Kenanoğlu ve diğer sağlık çalışanlarına şiddet uyguladı.

DOKTORUN YETERİNCE İLGİLENMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

İddialara göre olay Artvin'in Hopa ilçesinde yaşandı. COVİD-19 nedeniyle evinde karantinada olan K.Ç, 112'i arayarak rahatsızlığını belirtti. Ambulansla Hopa Devlet Hastanesine getirilen K.Ç nöbetçi doktor Seda Kenanoğlu tarafından muayene edildi. Ancak kendisiyle yeterince ilgilenmediğini gerekçesiyle doktor ve COVİD-19 hastası arasında tartışma başladı.

Koronavirüs hastası dehşet saçtı! 'Yeterince ilgilenmedin' diyerek doktoru darp etti

DOKTOR VE HEMŞİRELERE ŞİDDET UYGULADI

"Bana bakmak zorundasın" diyen COVİD-19 hastası K.Ç, Dr. Kenanoğlu'nun üzerine yürüyerek, kollarını tuttu ve sarsmaya başladı. Odadan gelen sesler üzerine diğer diğer doktor ve sağlık çalışanları odaya girdi. İçeride yaşanan arbedenin ardından diğer doktor ve hemşirelerde şiddete maruz kaldı.

ADLİ İŞLEM KARANTİNADAN SONRA

Yaşanan olayın ardından Dr. Seda Kenanoğlu'nun şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. K.Ç'nin COVID-19 teşhisli olduğu için gözaltı işlemi yapılamadı. Evinde karantina altında tutulan K.Ç. hakkında karantinanın ardından adli işlem yapılacak.

Kaynak: İHA

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