Covid-19 Döneminde, alerjik hastalığı olanlar tatilde almaları gereken önlemler! Dünya Alerji Astım Haftası kapsamında Alerji Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, COVID-19 pandemisi sürecinde tatile çıkacak alerji hastalarının almaları gereken önlemlerden bahsetti.

2011 yılından beri düzenlenen Dünya Alerji Haftası, Dünya Alerji Örgütü'nün (World Allergy Organization), üye olan derneklerle birlikte, alerjik hastalıklar ve ilgili bozukluklar hakkında farkındalığı artırmak ve bunların teşhis, tedavi ve önlenmesinde eğitim ve kaynak sağlanması için her yıl yaptıkları bir girişim olarak nitelendirilmektedir. Alerji Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle Dünya Alerji Astım Haftası etkinliği olarak derneğin instagram sayfasından canlı yayınlar gerçekleştireceklerini aktardı. Bu canlı yayınlar ile alerjik hastalıklar konusunda halkın bilgilerinin artırılması hedeflenerek, gelen sorulara yanıt verileceğini bildiren Prof. Dr. Ahmet Akçay, canlı yayınlara ücretsiz olarak herkesin katılım sağlayabileceğini iletti. Akçay, alerjik hastalık denilince ilk akla gelen hastalıkların astım, alerjik nezle, egzama ve besin alerjisi olduğunu ekledi.

Tatilde Alerjik Hastalığı Olanlar Nelere Dikkat Etmeli?

Prof. Dr. Ahmet Akçay, alerjisi olan hastaların çok tedirgin olmalarına gerek olmadığını ancak bazı tedbirler almaları gerektiğinin altını çizdi.

Astım Olanlar Tatilde İlaçlarını Kesebilir mi?

Prof. Dr. Ahmet Akçay "Astımı olanların COVID-19 için riskli grupta olduğu bildirilmekle birlikte astımlı hastalar diğer hastalara göre daha ciddi hastalık geçiriyor. Astımlı hastalar sıklıkla gribal enfeksiyonlar nedeniyle öksürmeye başlıyor.Gribal enfeksiyonların da astım krizine neden olması söz konusu. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte COVID-19 etkisinin azalması, diğer gribal enfeksiyonların daha az olması, çevrede ev tozu miteların da yaz döneminde ölmesi nedeniyle genellikle astım hastalarının ilaç ihtiyacı da azalıyor. Bu nedenlerle son bir aydır şikayeti olmayan astım hastaları yaz aylarında ilaçlarını doktorlarına danışarak kesebilirler. Astımlı hastaların akciğerleri hassas olduğu için evin temizliğinde klor içermeyen hidrojen peroksit içeren kokusuz çamaşır suları kullanmaları ve çamaşırlarını parfümsüz deterjanla yıkamaları faydalı bir uygulama olacaktır"dedi.

Toplu veya insanların yoğun olduğu ortamlarda maske takılması, mümkün olduğu kadar yakın temasın önlenmesi ve sık el yıkamak da enfeksiyon önlemede çok önemli bir korunma yöntemi olacağını sözlerine ekledi.

Alerjik Nezlesi Olanlar Nelere Dikkat Etmeli?

Prof. Dr. Ahmet Akçay "Alerjik nezlesi olanların polenlere alerjisi varsa gözlük takmaları, havanın sıcak olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları, pencereleri akşam saatlerinde açmaları ve evi havalandırmaları uygun olacaktır. Burunları kaşınıyorsa veya hapşırmaları oluyorsa antihistaminik ve gerektiğinde burun spreyleri kullanmaları faydalı olacaktır. Alerjik nezlesi olan hastaların burunları kokuya hassas olduğu için ev temizliğinde klor içermeyen hidrojen peroksit içeren kokusuz çamaşır suları kullanmaları ve çamaşırlarını parfümsüz deterjanla yıkamaları faydalıolacaktır."

Egzaması Olanlar Daha Dikkatli Olmalı

Egzaması olanlar sıcağın etkisinden daha çok etkilenecektir. Bu nedenle de ciltleri kuruyacak ve egzaması alevlenecektir. Bu nedenle egzaması olanlar yaz dönemlerinde daha sık vücut nemlendiricisi kullanmalılar. COVID-19 nedeniyle ellerini daha sık yıkamaları ve yıkadıktan sonra nemlendirici kullanmaları faydalı olacaktır.

Prof. Dr. Ahmet Akçay, egzaması olanların yüksek faktörlü güneş koruyucu kremler kullanmalarının, deniz ve havuzdan çıktıktan sonra duş almalarının da faydalı bir yaklaşım olacağını bildirdi.

Besin Alerjisi Olanlar …

Prof. Dr. Ahmet Akçay "Özellikle besin alerjisi olanların alerjik besinin yemek içinde olup olmadığı konusunda daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde tatilde ciddi alerjik reaksiyonlar gelişebilir." Akçay, besin alerjisi olanların yanlarında acil tedavide kullanılmak üzere adrenalin oto enjektörü bulundurmalarının da faydalı olacağının altını çizdi.

Sonuç olarak alerjik hastalığı olanların COVID-19 salgını nedeniyle daha dikkatli davranmaları gerektiğini, toplu ortamlarda maske takmalarının ve sık el yıkamanın enfeksiyon bulaşmasının önündeki en büyük engel olduğunu bildirdi.

Kaynak: Bültenler