Covid-19'dan ölen 21 haftalık hamile İBB çalışanı son yolculuğuna uğurlandı
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Covid-19'dan ölen 21 haftalık hamile İBB çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / SÜMEYYE İNAL - Haberler | Güncel

Covid-19'dan ölen 21 haftalık hamile İBB çalışanı son yolculuğuna uğurlandı 21 haftalık hamile olan ve korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)çalışanı Özgün Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.

Covid-19'dan ölen 21 haftalık hamile İBB çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - 21 haftalık hamile olan ve korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)çalışanı Özgün Öztürk son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yuvam İstanbul Sultangazi kreşi personeli 21 haftalık hamile Özgün Öztürk Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenaze töreni Gazi Cemevi'nde düzenlendi. Cenaze törenine yakınları ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Öztürk'ün cenazesi Gazi Mezarlığına defnedildi.

Covid-19'dan ölen 21 haftalık hamile İBB çalışanı son yolculuğuna uğurlandı
Covid-19'dan ölen 21 haftalık hamile İBB çalışanı son yolculuğuna uğurlandı
Covid-19'dan ölen 21 haftalık hamile İBB çalışanı son yolculuğuna uğurlandı
Covid-19'dan ölen 21 haftalık hamile İBB çalışanı son yolculuğuna uğurlandı
Covid-19'dan ölen 21 haftalık hamile İBB çalışanı son yolculuğuna uğurlandı
Covid-19'dan ölen 21 haftalık hamile İBB çalışanı son yolculuğuna uğurlandı
Covid-19'dan ölen 21 haftalık hamile İBB çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMEYYE İNAL

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