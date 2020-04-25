Covid-19'a karşı umut olarak görülen Remdesivir ilacının denemesi başarısız oldu Çin'de yürütülen klinik testin sonuçları, Gilead Sciences tarafından geliştirilen remdesivir isimli antiviral ilacın Covid-19 hastalarının iyileşmesini hızlandıramadığını ve ölümleri önleyemediğini ortaya koydu. Gilead şirketiyse sonuçların yanlış aktarıldığını öne sürdü.

Çin'de yürütülen ve merakla beklenen klinik testin sonuçları Gilead Sciences tarafından geliştirilen remdesivir isimli antiviral ilacın Covid-19 hastalarının iyileşmesini hızlandıramadığını ve ölümleri önleyemediğini ortaya koydu. Gilead şirketiyse sonuçların yanlış aktarıldığını öne sürdü. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) internet sitesinden yayımlanan ancak daha sonra kaldırılan araştırma özetinde, remdevisir ilacının koronavirüs üzerindeki etkisini araştıran klinik denemelerin yeterli başarıyı sağlayamadığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com