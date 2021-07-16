Covid-19'u zar zor atlatmıştı... Seda Bakan'dan kötü haber
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Covid-19'u zar zor atlatmıştı... Seda Bakan'dan kötü haber

Covid-19'u zar zor atlatmıştı... Seda Bakan'dan kötü haber
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz kasım ayında Covid-19'a yakalanan ve hastalığı ağır geçiren oyuncu Seda Bakan, hastalığı atlatmasının üzerinden 8 ay geçmesine rağmen halen koku alamadığını açıkladı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Covid-19'a yakalanan oyuncu Seda Bakan, kızını emzirdiği için ilaç kullanamamıştı.

Hastalığı bir hafta içerisinde yenen Bakan, etkilerinin halen devam ettiğini söyledi.

"EĞER GEÇMEZSE DOKTORA GİDECEĞİM"

Güzel oyuncu, "Hastalığın üzerinden 8 ay geçti ama halen koku alamıyorum. 1 ay daha bekleyeceğim. Eğer bu sıkıntım geçmezse doktora gideceğim" dedi.

Koronavirüste Tat ve Koku Kaybı Ne Zaman Geçer?

Amerikan Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Akademisi'nden (AAO-HNS) yayınlanan ön veriler, koku alma duyusunu kaybeden Covid-19 hastalarının % 27'si yaklaşık 7 gün içinde "bir miktar iyileşme" yaşarken, çoğu hasta 10 gün içinde daha iyi olmuştur.

Çoğu koronavirüs hastası tat ve koku kaybı sorununu tamamen atlatabilse de bazı hastalarda tat ve koku kaybı kalıcı olabilir. Bazı hastalar ise koku işlevini kısmi olarak geri kazanabilir. Bu belirtinin, oldukça yaygın olarak görülmesi ise endişe verir. Çünkü koku kaybı hafife alınacak bir sorun değildir ve günlük yaşamı olumsuz etkiler. Örneğin, koku alamıyorsanız yanan bir maddeyi fark edemezsiniz. Bu da sizi tehlikelerden koruyamaz.

Covid-19'u zar zor atlatmıştı... Seda Bakan'dan kötü haber
Covid-19'u zar zor atlatmıştı... Seda Bakan'dan kötü haber
Covid-19'u zar zor atlatmıştı... Seda Bakan'dan kötü haber

Kaynak: Snob Magazin

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