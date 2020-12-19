Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem

Sanatçı Coşkun Sabah, Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtladı. Son zamanlarda sıkça adından söz ettiren usta isim, kızının cesur paylaşımları hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"HER AY 90 BİN LİRA GİDERİM VAR"

Çok fazla ödemelerinin olduğundan bahseden Coşkun Sabah, "Ben hep dürüstlüğümden kaybettim. Bu konuda mütevazı olmayacağım, Coşkun Sabah ne diyorsa doğrudur. Ben halkı asla rencide etmem. 'Bankada 500 bin lira param var. Bunu beş ayda harcarım' dedim. Doğru. Her ay 60 bin lira tutarında ödediğim krediler var. Hanıma tazminat, nafaka ödüyorum. Benim her ay 90 bin lira giderim var" dedi.

"BİKİNİLİ FOTOĞRAFLAR BİZE TERS"

Kızı bikini giydi diye 1 ay küs kalan ünlü isim o konuda hakkında şunları söyledi: "Benim kızım da babası gibi saftiriğin teki. Instagram'ına koymuş bikinili fotoğraflarını. Haber siteleri de girmişler sayfasına tüm fotoğrafları yayınlamışlar. Fotoğraflar elden ele dolaştı. Bu hoş bir şey mi? Burası Türkiye! Türkiye nüfusunun yüzde kaçı türbanlı biliyor musunuz? Kimse kimseyi yargılamasın. Gelenek, göreneklerim var benim. Ben bir kez Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstünde düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer. İnsanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar. Olur mu öyle şey? Bize ters bu. Siz normal buluyor musunuz bunu?"

"ADAMIN BENİM KIZIMIN RESMİNE BAKIP TUVALETE GİRMESİNE MÜSAADE ETMEM"

"Hayatta ne sapıklar var. Neden sapık adamlar benim kızımın resmine baksın? Kızım tabii ki bikini giyebilir. Plajda herkes giyiyor. Aynı kültürdeki insanlarla oradasın. Tatil yerlerinde bikini giydin diye kimse dönüp de sana bakmaz ama internet öyle mi? Hapishanedeki sapık da, üçkağıtçı da cani de girip bakıyor. Niye herkes benim kızımın fotosunu alıp da evinde, banyosunda tuvaletinde elinde cep telefonu benim kızımın resmine baksın. Bir baba olarak ben buna müsaade edebilir miyim? Plajda giyerse giysin ama Instagram'a koyamaz."

İşte Coşkun Sabah'ın kızı Roza'nın çok konuşulan pozları...