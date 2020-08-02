Coşkun Sabah Instagram'da kızı Roza'ya yasakladı ama takip ettiği hesaplar olay! Coşkun Sabah, kızı Roza Sabah'ın bikinili fotoğrafları nedeniyle Instagram hesabını kapattırdığını açıkladı fakat Sabah'ın kendi takip ettiği sayfaları görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Koronavirüs salgınının ilk dönemlerinde yaptığı açıklamalarla gündemi uzun süre meşgul eden Coşkun Sabah, bu kez kızı Roza Sabah'ın Instagram paylaşımları nedeniyle konuşuldu. "Parası olmayan beni anlayamaz, geçinemiyorum" açıklamasıyla olay olan Sabah, şimdilerde kızı Roza'nın Instagram hesabında paylaştığı bikinili pozlarına dair sözleriyle konuşuluyor. Üniversite öğrencisi Roza Sabah, geçtiğimiz günlerde bikinili pozları ile haber olmuştu. Coşkun Sabah bu fotoğraflarla ilgili dün verdiği röportajda şunları söyledi: "Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı Instagram'da olmaz. Kapattırdık Instagram'ını. Küstüm ona, 10 gün hiç konuşmadım, o da çok üzüldü."

Kaynak: Snob Magazin