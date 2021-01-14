Coşkun Sabah: Bekarlık bana göre değilmiş, evlenmek istiyorum!

Türk sanat müziğinin usta ismi Coşkun Sabah, yeni şarkısı "Gönlümün Kıymetlisi" için klip çekimi yaptı. Canan Çal ile birlikte düet yaparak, seslendirdiği şarkısının büyük beğeni topladığını söyleyen Sabah, şu ifadeleri kullandı:

Son zamanlarda buna benzer çok etkili güzel şarkılar çıktı. Bu da onlardan biri. Evde yalnız kaldığım zamanlarda şarkı bestelemek için çok uygun ortamlar ortaya çıkıyor. Yalnızken üretim çok daha kolay oluyor. Bir bestecinin en iyi zamanı yalnızlığıdır. Ben üreten bir sanatçı olarak da sadece yaptığım işle anılmak istiyorum. Bizim gibi üç beş tane kalan ve üreten sanatçılar var. Onları da gerçekten korumalıyız. Biz besteciler çok önemliyiz. Sit alanı gibi korunmalıyız.

"BEKARLIK BANA GÖRE DEĞİLMİŞ"

Klip çekimi öncesi düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayan Coşkun Sabah, itirafta bulundu. Evinde yalnız zaman geçirdiğinde şarkılar ürettiğini belirten Sabah, bununla birlikte bekarlığın kendisi için olmadığını anladığını söyledi.

Sanatçı, "Bekarlık bana göre değilmiş. Çok zormuş bekar olmak. Evlenmek istiyorum ve evleneceğim. Evde hanımın 'Haydi, yemek hazır' diye seslenmesini özledim" dedi.

Klipte Coşkun Sabah ve Canan Çal, şarkıyı seslendirirken, onlara gelin-damat kıyafetleri içinde yeni evli olan Batuhan ve Tuğçe Bilgiç, dans ederek eşlik etti. Sabah ve Canan Çal'ın klipte çekimlerinde giydikleri kıyafetler ise modacı Birgül Göralcan tarafından hazırlandı.

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Kaynak: Hürriyet