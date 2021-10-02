Coşkun Sabah'tan Ahmet Selçuk İlkan'a şok yanıt - Haberler Magazin
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Coşkun Sabah'tan Ahmet Selçuk İlkan'a şok yanıt

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Coşkun Sabah'tan Ahmet Selçuk İlkan'a şok yanıt

Şarkıcı Coşkun Sabah, unutulmaz şarkılarının söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan'ın "Şarkılarımda cayma hakkımı kullansam sahneye çıkıp söyleyecek başka şarkısı yok" sözlerine sert çıktı. İşte detaylar...

Sabah, yakın arkadaşı İlkan'ı hedef alarak "Beni kıskanmayı bırakın" dedi. Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah'ın, Anılar, Aşk Kitabı, Bir Pazar Günü, Hatıram Olsun, Ne Seninle Ne Sensiz, Tahta Masa, Hayatımın Kadınısın, Düştün Gözümden Artık, Bir Gülü Sevdim gibi en bilinen şarkılarının söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan'la arası açıldı. Ahmet Selçuk İlkan'ın AKŞAM TV'den Yasemin İlan'a verdiği röportajda Coşkun Sabah hakkında sarf ettiği "20 yıldır onu uyarmama rağmen sahnede adımı anmadı. Şarkılarımda cayma hakkımı kullansam sahneye çıkıp söyleyecek başka şarkısı yok" açıklaması ikili arasında krize neden oldu.

COŞKUN'DAN İLKAN'A: BENİM ŞARKIM DİYEMEZSİN

Coşkun Sabah, Instagram hesabından ilgili haberin paylaşımına yaptığı yorumda İlkan'ı kendisini kıskanmakla suçladı. Sabah paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Çok ayıp şiddetle kınıyorum, tamamen haber olması için röportaj kapmak için bana atılan bir iftira. Ne zaman besteci oldunuz siz de şarkım diyorsunuz. Şarkım sadece besteci diyebilir, siz ancak şiirini yazdığım şarkı dersiniz. Çok ayıp ve nankörlük şiddetle kınıyorum. Yıllardır üç beş ayda bir bana böyle fütursuzca saldırıyor, saldırmayı bırakın da üretim yapın Ahmet Bey, hani nerede son yıllarda ne yaptınız ve beni kıskanmayı bırakın."

'BOY AYNASINA DEĞİL HUY AYNASINA DA BAKMALI'

Ahmet Selçuk İlkan ise, Instagram hesabından habere ilişkin yaptığı paylaşımda "Bence her sanatçı yaşadığı kuşağa örnek olmalı ve önderlik vasfını taşımalıdır... O kişinin sadece boy aynasına değil huy aynasına da bakmalı... İkisinde de şık ve yakışıklı olmalı..." sözleriyle gönderme yaptı.

Coşkun Sabah'tan Ahmet Selçuk İlkan'a şok yanıt

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Haber: Coşkun Sabah'tan Ahmet Selçuk İlkan'a şok yanıt - Haberler Magazin
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