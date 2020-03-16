Coşkun, esnafları uyardı Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ZESOB) başkanı Muharrem Coşkun esnafları fahiş fiyat konusunda uyardı.

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ZESOB) başkanı Muharrem Coşkun esnafları fahiş fiyat konusunda uyardı.



Koronavirüsü salgını riskine karşı vatandaşın tedirgin içerisinde olmasından yararlanarak fiyatlarda fahiş fiyat artışı yapan esnafların bulunmasından rahatsızlık duyduklarını ifade eden ZESOB Başkanı Muharrem Coşkun, fiyat artışı yapan esnafları uyardığını ifade etti.



Coşkun açıklamasında şunları söyledi: "Toplumda tabii ulusal kanallardan uzman arkadaşlarımızın bu konudaki yapmış olduğu açıklamalar da genelde toplum içine girmeyin toplumda fazla dolaşmayın kalabalık yerlerde biliyorsunuz. Hafta sonu maçlarda seyircisiz oynamaya başladı. Vatandaşlar da haklılar mümkün olduğu kadar çarşıya kalabalık yerleri girmemeye çalışıyorlar. Günlük sadece temel gıda maddelerini alıyorlar burada da hijyen konusunda ürünlerde de ve gıda maddeleri de büyük bir artış oldu. Bu konuda da ticaret bakanlığımızın ve illerde müdürlerimizin bir çalışması var faiz arttı iş yapan firmalara mutlaka cezai müeyyideler uygulanacak. Bu konuda fahiş fiyata satış yapan arkadaşlara özellikle buradan uyarıyorum. Vatandaş şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. Fahiş fiyat artışları olan firmaları tespit edip mutlaka onlarla alışveriş yapmasınlar ve gerekli şikayetleri de yapmalarını istiyorum. Türkiye genelinde iyi götürüyordu ama son zamanlarda bizde de maalesef bir artış oldu. İnşallah bu sayı daha da artmaz ve ülkemiz bu sıkıntıdan en hafif şekilde atlatır. Korona virüsü ile Türkiye genelinde tüm esnaflarımız bu konuda olumsuz etkilenmiş durumda biliyorsunuz. Korona virüsü ile ilgili insanlar sadece hijyeni konusunda ve bir de temel gıda maddeleri dışında alışveriş yapmıyorlar biraz da panik de var işin doğrusu bu konu ile ilgili önümüzdeki günlerde arkadaşlarımız SSK su var vergisi var kiraları var yanında çalışan arkadaşların maaşları var bu konuda bayağı bir sıkıntı var yani sadece belirli sektörlerde değil sektörlerin hepsinde bu sıkıntı yaşanıyor maalesef bu konuda gerekli tedbirler alınarak teşviklerin ve özellikle borçlardaki yapılandırmaların ötelenerek faizsiz şekilde öteleyerek bunları aşağı alacağımızı düşünüyoruz. Bu konuda bu hafta sonuna kadar büyük bir ihtimalle açıklama gelir diye düşünüyorum" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA