ÇORUM YAŞAM SAVAŞI VEREN KADININ KARDEŞLERİNDEN TEPKİ
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ÇORUM YAŞAM SAVAŞI VEREN KADININ KARDEŞLERİNDEN TEPKİ

Annesi bıçaklanınca polislere, 'kadınları koruyun' diyerek ağlayan Duhan'a destek (2)Çorum'da, dini nikahlı eşi Rıfat Aslaner (51) tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Gülten K.

28.08.2020 18:34 | Son Güncelleme: 28.08.2020 18:40

Annesi bıçaklanınca polislere, 'kadınları koruyun' diyerek ağlayan Duhan'a destek (2)

Çorum'da, dini nikahlı eşi Rıfat Aslaner (51) tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Gülten K.?nin (37) tedavisi sürerken, Piri Baba Çamlığı'nda, Kadın Meclisi üyeleri ile bir araya gelen kardeşleri, yaşananlara tepki gösterdi.

Gülten K.?nin kız kardeşi Elif Arslan, olaydan dolayı büyük sarsıntı yaşadıklarını, özellikle çocukların psikolojik olarak kötü durumda olduğunu söyleyerek, "Ablam için herkesten dua istiyoruz. Hastanede tedavisi makinelere bağlı olarak devam ediyor. Doktor, 'Üç günlük narkozun etkisi geçtikten sonra kendi nefes alıp verebilirse umut var' diyor. Durumu bugün düne göre biraz daha iyiö dedi.

'YEĞENİM 'AVUKAT OLACAĞIM BABAM GİBİ OLMAYACAĞIM' DİYOR?

3 yeğeninin bakımlarını üstlendiklerini anlatan Arslan, "Olaya şahit olan en küçük çocuk, sabaha kadar sayıklıyor. 'Ben avukat olacağım, bütün annelerin haklarını savunacağım. Babam gibi olmayacağım' diyor. Bunlar hepimizin çocukları. Elimden geldiği kadar tedavi ettireceğim. İnşallah,rabbim onlara akıl versin, inşallah bu olaydan daha fazla etkilenmezler. Allah'ın adaletine sığınıyoruz. Rabbim de adaletimiz de onun cezasını versinö diye konuştu.

'ADALETE GÜVENİYORUZ'

Gülten K.'nin ablası Sevda Bulgur, 'Bunlara bir kere idam versinler, kimsenin ciğeri yanmasın, bizim ciğerimiz yandı başkasının yanmasınö derken, kardeşi Nermin Çıtak da 'Adalete güveniyoruz, güvenmek istiyoruz. Adaletin bu konunun peşini bırakmasını istemiyoruz. Tacizcilere, tecavüzlere fırsat verilmesinö ifadelerini kullandı. Çorum Kadın Meclisi Üyesi Nurbanu Karataş ise yaşanan olaydan derin üzüntü duyduklarını belirterek, hukuki süreç ve çocukların tedavileri boyunca ailenin yanında olacaklarını söyledi.

ÇORUM YAŞAM SAVAŞI VEREN KADININ KARDEŞLERİNDEN TEPKİ

Kaynak: DHA

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