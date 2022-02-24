Çorum'un Kargı ilçesinde 3 günde 7 deprem kaydedildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum'un Kargı ilçesinde 3 günde 7 deprem kaydedildi

AA, İbrahim Efe - Güncel
 - Güncelleme:
Çorum'un Kargı ilçesinde 3 günde 7 deprem kaydedildi

Çorum'un Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, ilçede 3 günde meydana gelen 7 depremin herhangi can ya da mal kaybına neden olmadığını bildirdi.

ÇORUM (AA) - Çorum'un Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, ilçede 3 günde meydana gelen 7 depremin herhangi can ya da mal kaybına neden olmadığını bildirdi.

Şen, AA muhabirine, 22 Şubat'ta merkez üssü Kargı olan 3, 24 Şubat'ta da 4 deprem meydana geldiğini söyledi.

Depremlerin en şiddetlisinin bugün yaşandığını belirten Şen, "Bugün ilçemizde 4 defa deprem oldu. Bu depremlerin en şiddetlisi AFAD'ın ölçümüne göre 3.9 büyüklüğünde olarak tespit edildi. İlçemizde depremlerden ötürü çok şükür herhangi bir hasar ya da can kaybımız olmadı. İlçemize geçmiş olsun. Allah'tan bizleri afetlerden korumasını dilerim." dedi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / İbrahim Efe - Güncel

Zeki Şen, Deprem, Çorum, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title