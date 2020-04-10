ÇORUM Irak uyruklu kadının 4 bin lirasını gasp eden 1'i Iraklı 3 kişi yakalandı Irak uyruklu kadının 4 bin lirasını gasp eden 1'i Iraklı 3 kişi yakalandıÇORUM'da yüzleri maskeli, ellerinde kuru sıkı tabancalarla girdikleri evden 4 bin lira gasp ederek kaçan 1'i Iraklı kadın, 3 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı.

Irak uyruklu kadının 4 bin lirasını gasp eden 1'i Iraklı 3 kişi yakalandı ÇORUM'da yüzleri maskeli, ellerinde kuru sıkı tabancalarla girdikleri evden 4 bin lira gasp ederek kaçan 1'i Iraklı kadın, 3 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Olay, 8 Mart'ta, Gülabibey Mahallesi Hamidiye 1'inci sokakta meydana geldi. Irak uyruklu Roya Majet'in (31) evine giren maskeli ve silahlı 2 kişi, kadının 4 bin lirayı gasp etti. Şüpheliler kaçarken, ev sahibi kadın polisi aradı. Çorum Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başalttı. Özel ekip şüphelilerin kaçış güzergahındaki 29 mobese kamerasını inceledi. Olayı gerçekleşitiren Mücahit D.(24), Onur Ö.(19) ve onlara yardımcı olan Irak uyruklu A.E.H. (29) takip sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Polis adliyeye sevk sırasında sosyal mesafe kuralına uydu. Kaynak: DHA