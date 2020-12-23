Çorum, Fuzuli ile kardeş şehir oluyor
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Çorum, Fuzuli ile kardeş şehir oluyor

23.12.2020 18:55 | Son Güncelleme: 23.12.2020 18:59
Çorum, Fuzuli ile kardeş şehir oluyor

Çorum Belediyesi, yıllar sonra Ermenistan işgalinden kurtulan Azerbaycan'ın Fuzuli kenti ile kardeş şehir oluyor.

Çorum Belediyesi, yıllar sonra Ermenistan işgalinden kurtulan Azerbaycan'ın Fuzuli kenti ile kardeş şehir oluyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Fuzuli ile kardeş şehir olma talebimizi Dışişleri Bakanlığımıza ilettik. 19 plakalı iki kadim Türk şehrinin kardeş şehir olması için ilk adımımızı attık." dedi. - ÇORUM

Çorum, Fuzuli ile kardeş şehir oluyor
Çorum, Fuzuli ile kardeş şehir oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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