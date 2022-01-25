ÇORUM'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 14 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇORUM'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 14 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM'un Alaca ilçesinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün yol kenarına devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün yol kenarına devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.

Alaca ilçesinden Ankara'ya giden Deniz Duru'nun kullandığı 19 LP 816 plakalı yolcu otobüsü, Eskiyapar köyü mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste yaralanan 14 yolcu ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ÇORUM'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 14 YARALI

ÇORUM'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 14 YARALI

ÇORUM'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 14 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Deniz Duru, Ankara, Alaca, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title