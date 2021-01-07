Çorum'da su borusu patladı, evleri su bastı
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Çorum'da su borusu patladı, evleri su bastı

07.01.2021 09:42 | Son Güncelleme: 07.01.2021 09:48
Çorum'da su borusu patladı, evleri su bastı

ÇORUM'da patlayan su borusu nedeniyle bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

ÇORUM'da patlayan su borusu nedeniyle bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar evlerine dolan suyu tahliye için yoğun çaba harcadı.

?Yavru Turna Mahallesi Atayurt 4'üncü Sokak'ta dün akşam ana su şebekesi borusu patladı. Sokaktaki bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İhbar üzerine gelen belediye ve itfaiye ekipleri patlayan boruya müdahale etti. Vatandaşlar da evlerine dolan suyu tahliye için çaba harcadı.

Evini su basan Devran Karadoğan, "Her şey bir anda oldu. Sular bodrum katlara kadar girdi. Tüm eşyalarımız zarar gördü. Belediye zararımızın giderileceğini söyledi" dedi. 

Yusuf Çetinkaya ise "Su bir anda geldi eve girdi. Zararımız var" diye konuştu. 


Çorum'da su borusu patladı, evleri su bastı
Çorum'da su borusu patladı, evleri su bastı
Çorum'da su borusu patladı, evleri su bastı
Çorum'da su borusu patladı, evleri su bastı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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