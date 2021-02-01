Çorum'da sıvı yağ başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatları denetlendi

Çorum'da sıvı yağ başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Çorum Haksız Fiyat Denetim Komisyonu, kent genelinde marketlere giderek sıvı yağ başta olmak üzere bakliyat, süt ve süt ürünleri, yumurta, beyaz et, yaş sebze ve meyve fiyatlarını kontrol etti.

İl Ticaret Müdürü Fikret Yıldırım, denetimin ardından gazetecilere, kentte fiyat artışlarını denetlemek amacıyla 2018 yılında Haksız Fiyat Denetim Komisyonu kurulduğunu söyledi.

Çorum Belediyesi ve Vergi Dairesi Müdürlüğünden temsilcilerden oluşan komisyonun kentte fiyat artışlarına karşı denetim yaptığını belirten Yıldırım, "Denetledikleri firmalarda raftaki ürünlerin güncel fiyatları ile 3 ay öncesine ait fiyatlarını belirten faturaları, Bakanlığa göndermek üzere firma yetkililerinden aldık. Örneğin burada 16,95'e satılan bir ürün var. Geçmiş 3 aylık dönemde ne gibi fiyat değişimi yaşandığını araştırıyoruz. Bu konuda denetimlerimiz hız kesmeden devam ediyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan