Çorum'da Sağlık Hizmetleri Değerlendirildi

Çorum'da, vatandaşlara verilen sağlık hizmetlerinin değerlendirildiği bir toplantı düzenlendi.



İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Öztürk, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer Sobacı ve Halk sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Barış'ın katılımıyla İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, sağlık birimlerinin vatandaşlara verdiği sağlık hizmetleri nitelik ve nicelik açısından ele alındı.



Toplantıda, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğine bağlı hastaneler, Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı aile hekimleri ve 1. basamak sağlık hizmeti sunan birimler, acil sağlık hizmeti sunan birimler ve özel sağlık kuruluşları değerlendirilerek, sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve etkili bir şekilde devam etmesi için alınması gereken ilave tedbirlerle ilgili fikir alışverişi yapıldı.