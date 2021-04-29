Çorum'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorum'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Çorum'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 27. kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Cuma M. (51) yönetimindeki 06 MIM 62 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu. Kaya parçasına çarparak durabilen araçtaki sürücü ile yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralı sürücü Cuma M. kaza yerine çağrılan ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne, H.M. ve G.M. ise Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan H.M. ve G.M., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ÇORUM

Çorum'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
Çorum'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
Çorum'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
Çorum'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MUĞLA HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
MUĞLA HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı
Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı
Araçtaki şahsa küfürler ve yumruklar savuran motosikletli, sürücü otomobilden çıkınca arkasına bile bakmadan kaçtı
Araçtaki şahsa küfürler ve yumruklar savuran motosikletli, sürücü otomobilden çıkınca arkasına bile bakmadan kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vedat Bilgin Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hakan Altun Hande Erçel Özcan Deniz Meral Kaplan
Spor Muslera Rıza Kayaalp Yılmaz Vural Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çorum'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 16:05:00. #1.16#

title