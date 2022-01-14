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Otomobil ile tır çarpıştı, aynı aileden 3 kişi yaralandı

Otomobil ile tır çarpıştı, aynı aileden 3 kişi yaralandı
AA - Haberler | Güncel

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

ANKARA (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara'dan Tokat'a seyahat eden Eyüp Nazlı'nın (28) kullandığı 06 DE 079 plakalı otomobil, Tokat- Ankara kara yolu Zile Kavşağı'nda sürücüsü henüz öğrenilemeyen yabancı plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Mehmet Nazlı (55) ve Fadime Nazlı (50) araçta sıkıştı. Yaralılar, sıkıştıkları yerden Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle Tokat-Ankara kara yolunda ulaşımda bir süre aksama yaşandı.

Otomobil ile tır çarpıştı, aynı aileden 3 kişi yaralandı

Otomobil ile tır çarpıştı, aynı aileden 3 kişi yaralandı

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AA - Son Dakika Haberleri

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