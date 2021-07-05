Çorum'da Memur-Sen üyeleri seyyanen zam talep etti

Memur-Sen Çorum Şubesi üyeleri, kamu görevlilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılması talebinde bulundu.

Memur-Sen Çorum Şubesi üyeleri, kamu görevlilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılması talebinde bulundu.

Memur-Sen'e bağlı Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, Hürriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarının taleplerini iletmek üzere 81 ilde basın açıklaması yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin gelişip kalkındığını, kamu çalışanları olarak bu kalkınmadan kendi paylarına düşeni almak istediklerini belirten Şanal, bu nedenle memurlara enflasyon zammının yanı sıra seyyanen zam yapılması gerektiğini aktardı.

Memur maaşlarının fiyat artışı ve döviz kurlarındaki hareketlilik gibi nedenlerden dolayı eridiğini savunan Şanal, "Büyüme ve refah payı üzerinden kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin belirlendiği, emeğin değerinin yükseldiği, alın terinin karşılığının verildiği yeni bir sistem yürürlüğe konulsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan