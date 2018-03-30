Çorum'da "Lpg Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi"

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi'ne bağlı Çorum İl Temsilciliği'nde "LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi" verildi.

Bazı konu başlıklarında düzenlenen eğitimin sunumu MMO Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) Kurs Eğitmeni Makine Mühendisi Hakan Yavuz tarafından yapıldı. Kursun sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olan katılımcılara, "LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Yetki Belgesi" verilecek.

Kursla ilgili açıklama yapan MMO Samsun Şube Çorum İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Yakup Uslu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ikincil mevzuatı doğrultusunda otogaz istasyonlarının çok tehlikeli iş yerleri sınıfında yer aldığına dikkat çekerek, "Bu istasyonlarda sorumlu müdürlük görevini üstlenecek mühendisler, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, yangın yönetmeliği ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatı gereklerinin yerine getirilmesinden sorumlu olacaktır" dedi. - ÇORUM