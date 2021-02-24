Çorum'da kömür ocağında göçük; 2 yaralı
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Çorum'da kömür ocağında göçük; 2 yaralı

24.02.2021 04:38 | Son Güncelleme: 24.02.2021 04:42
Çorum'da kömür ocağında göçük; 2 yaralı

ÇORUM'un İskilip ilçesinde özel bir kömür madeni ocağında meydana gelen göçükte Nihat Yağlı ve Recep Kurt adlı işçiler yaralandı.

ÇORUM'un İskilip ilçesinde özel bir kömür madeni ocağında meydana gelen göçükte Nihat Yağlı ve Recep Kurt adlı işçiler yaralandı.

İskilip ilçesine bağlı Çomu köyündeki özel bir kömür madeni ocağında gece saatlerinde yerin 1,5 kilometre altında göçük oluştu. Ocakta çalışan işçilerden Nihat Yağlı ve Recep Kurt, enkaz altında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin çalışması ile 2 işçiye yaralı olarak ulaşıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçiler buradaki tedavilerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


Çorum'da kömür ocağında göçük; 2 yaralı
Çorum'da kömür ocağında göçük; 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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