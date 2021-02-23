Çorum'da kömür madeninde patlama: 2 yaralı
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Çorum'da kömür madeninde patlama: 2 yaralı

23.02.2021 23:21 | Son Güncelleme: 23.02.2021 23:24
Çorum'da kömür madeninde patlama: 2 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesindeki kömür ocağında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

Çorum'un İskilip ilçesindeki kömür ocağında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

Çomu köyü yakınlarındaki maden ocağında metan gazı sıkışması sonucu patlama oldu.

Yerin 1,5 kilometre altında meydana gelen patlamanın ardından jandarma ve sağlık ekipleri maden ocağına sevk edildi.

Patlamada yaralanan işçilerden Nihat Yağlı ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Recep Kurt da İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavileri süren işçilerden Yağlı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan madendeki göçük altında başka işçinin olmadığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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