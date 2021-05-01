Çorum'da izolasyon kurallarına uymayan 39 kişi yurda gönderildi

Çorum Valiliği İl Salgın Saha Denetim ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Çorum Valiliği İl Salgın Saha Denetim ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu neticede kurallara uymayan 39 kişi tespit edilerek yurda yerleştirildi.

Çorum Valiliği tarafından konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, Çorum merkez ve ilçelerinde 78 adet ihbar alındığı kaydedildi. Bu ihbarlardan 5 tanesi asılsız yada mükerer ihbar olup geri kalan 73 ihbarın mahalle denetim ekiplerine bildirildiği ve gerekli işlemlerin yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Bununla birlikte yine il merkez ve ilçelerinde Mahalle denetim ekiplerince 8 bin 998 kişi denetlenmiştir. Ayrıca denetim ekiplerince 18 bin 681 işyeri ve kişiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 26 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 369 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır. İl Salgın Denetim Merkezi Saha Denetim ekiplerimizce 22 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında evlerinde izolasyonda olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 39 kişi tutanakla tespit edilmiş olup yurda yerleştirilerek karantina altına alınmıştır. 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle izolasyon sürelerini tamamlamak üzere yurtta karantinaları devam eden 24 kişidir" denildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı