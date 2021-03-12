Çorum'da İstiklal marşının kabulünün 100. yılında klip çekildi
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Çorum'da İstiklal marşının kabulünün 100. yılında klip çekildi

12.03.2021 18:28 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:35

Çorum'da İstiklal marşının kabulünün 100. yılında klip çekildi Klipte şehit yakınları, asker, polis, öğrenci, emekli, çiftçi istiklal marşını seslendirdi İstiklal marşının kabulünün 100.

Çorum'da İstiklal marşının kabulünün 100. yılında klip çekildi

Klipte şehit yakınları, asker, polis, öğrenci, emekli, çiftçi istiklal marşını seslendirdi

ÇORUM - İstiklal marşının kabulünün 100. yılında, Çorum il Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından tarafından 'İstiklale sahip çıkıyoruz' adıyla bir klip çekildi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinlikleri kapsamında Çorum belediyesi basın biriminin katkıları ile çekilen klipte şehit yakınları, asker, polis, gazi, öğrenci, emekli, çiftçi, esnaf, memur gibi çok sayıda kişi istiklal marşını seslendirdi.

Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Çorum müzesi, leblebici dükkanı, şehitlik ve Saat kulesi, Çorum Müzesi, Velipaşa Konağı, Ayakkabıcılar arastası ve ulu cami gibi kentin tarihi mekanlarında çekilen klip İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinliklerinde çercevesinde yayınlandı.

Çorum tanımlayan tarihi mekanların fon olarak kullanıldığı klip izleyenlerden tam not aldı.

Çorum'da İstiklal marşının kabulünün 100. yılında klip çekildi
Çorum'da İstiklal marşının kabulünün 100. yılında klip çekildi
Çorum'da İstiklal marşının kabulünün 100. yılında klip çekildi
Çorum'da İstiklal marşının kabulünün 100. yılında klip çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT ÖZKALELİ

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