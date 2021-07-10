Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Erdican Erol'un kullandığı 19 ACE 682 plakalı otomobil, Kırıkkale-Tokat kara yolu Ünalan köyü yol ayrımında, Arslan Demir idaresindeki 19 LL 780 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Erol, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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