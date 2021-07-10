Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Erdican Erol'un kullandığı 19 ACE 682 plakalı otomobil, Kırıkkale-Tokat kara yolu Ünalan köyü yol ayrımında, Arslan Demir idaresindeki 19 LL 780 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Erol, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan