Çorum'da Depo Yangını

Sungurlu ilçesinde bir depoda çıkan yangında 30 ton buğday ile 2 kamyon yandı.



İlçeye bağlı Arifegazili köyünde S.Ö'ye ait depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki tandır, samanlık ve ağıla sıçradı.



İhbar üzerine köye gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda söndürülen yangında depodaki 30 ton buğday yandı, 2 kamyon da kullanılamaz hale geldi.