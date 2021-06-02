Çorum'da cezaevleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı
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Çorum'da cezaevleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Çorum'da cezaevleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" kapsamında program düzenlendi.

Çorum'da Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" kapsamında program düzenlendi.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ile adliye personeli, kampanyaya kitap bağışında bulundu.

Yüksel, törende yaptığı konuşmada, vatandaşlara kitap kampanyasına katkıda bulunma çağrısı yaptı.

En iyi hediyenin kitap olduğunu düşündüğünü belirten Yüksel, herkesin gönlünden koptuğu kadar kitabı hükümlüler için bağışlaması gerektiğini söyledi.

Hükümlülerin yalnızca boş vakitlerini değerlendirmek için kitap okumadıklarının altını çizen Yüksel, "Aynı zamanda eğitimlerini artırmak, orada kaldıkları süre içinde yeniden topluma katıldıklarında daha iyi insan, daha iyi vatandaş olmak için kitaplarla bir araya gelmek istiyorlar. Dolayısıyla devletimizin imkanlarını sizlerin bağışlarıyla buluşturup, cezaevlerindeki kütüphaneleri zenginleştirmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızı kitap kampanyasına katılmaya davet ediyorum." dedi.

Ağca ise cezevlerindeki tutukluların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kitap okumaya daha çok ilgi gösterdiğinin gözlemlendiğini belirterek, "Onları kitapla daha çok hemhal etmek için kampanya başlatıldı. İnşallah bu kampanya ciddi bir katalizör görevi görecek. Birçok meslektaşımız, protokol üyeleri ellerindeki kitapları cezaevine bağışlayacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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