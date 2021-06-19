Çorum'da binlerce kişi sağlıklı yaşam için pedal çevirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorum'da binlerce kişi sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

Çorum'da binlerce kişi sağlıklı yaşam için pedal çevirdi
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da vatandaşları bisiklet kullanmaya özendirmek amacıyla bisiklet turu düzenlendi.

Çorum'da vatandaşları bisiklet kullanmaya özendirmek amacıyla bisiklet turu düzenlendi.

Çorum Belediyesinin "Pedallar Dönüyor, Yüzler Gülüyor Projesi" kapsamında Kültürpark'ta toplanan bisikletliler, yaklaşık 3 bin 500 metre pedal çevirerek, Gazi Caddesi üzerinden Millet Bahçesi'ne ulaştı.

Bisiklet turuna Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Gençlik ve Spor Müdürü Haşim Eğer de katıldı.

Etkinlik kapsamında çekilişle belirlenen 10 kişiye Millet Bahçesi'nde düzenlenen törenle bisiklet hediye edildi.

Vali Yardımcısı Yüksel, törende yaptığı konuşmada, Batılı ülkelerde bisiklet kullanımının yaygın olduğunu, Çorum'da da yaygınlaşmasını arzuladıklarını belirterek, ancak bisiklet kullanırken güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini söyledi.

Aşgın da bisiklet kullanmak için yaptığı çağrının karşılık bulduğunu, Çorum'da bu kadar çok bisikletlinin ilk kez bir araya geldiğini vurguladı.

Çorum'u bisiklet şehri yapmayı ve sağlıklı yaşam sürdürülmesini hedeflediğini dile getiren Aşgın, vatandaşların bisikletlerini kolayca park edebilmesi için çok katlı bisiklet parkları kuracaklarını aktardı.

Halil İbrahim Aşgın, Çorum'un bisiklet kullanımına uygun olduğunu sözlerine ekledi.

Çorum'da binlerce kişi sağlıklı yaşam için pedal çevirdi
Çorum'da binlerce kişi sağlıklı yaşam için pedal çevirdi
Çorum'da binlerce kişi sağlıklı yaşam için pedal çevirdi
Çorum'da binlerce kişi sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Angela Merkel Muharrem İnce Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Enis Arıkan Selçuk Tekay İbrahim Tatlıses
Spor Aytaç Kara Mert Müldür Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çorum'da binlerce kişi sağlıklı yaşam için pedal çevirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 19:41:04. #1.14#

title