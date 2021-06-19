Çorum'da binlerce kişi sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

Çorum'da vatandaşları bisiklet kullanmaya özendirmek amacıyla bisiklet turu düzenlendi.

Çorum'da vatandaşları bisiklet kullanmaya özendirmek amacıyla bisiklet turu düzenlendi.

Çorum Belediyesinin "Pedallar Dönüyor, Yüzler Gülüyor Projesi" kapsamında Kültürpark'ta toplanan bisikletliler, yaklaşık 3 bin 500 metre pedal çevirerek, Gazi Caddesi üzerinden Millet Bahçesi'ne ulaştı.

Bisiklet turuna Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Gençlik ve Spor Müdürü Haşim Eğer de katıldı.

Etkinlik kapsamında çekilişle belirlenen 10 kişiye Millet Bahçesi'nde düzenlenen törenle bisiklet hediye edildi.

Vali Yardımcısı Yüksel, törende yaptığı konuşmada, Batılı ülkelerde bisiklet kullanımının yaygın olduğunu, Çorum'da da yaygınlaşmasını arzuladıklarını belirterek, ancak bisiklet kullanırken güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini söyledi.

Aşgın da bisiklet kullanmak için yaptığı çağrının karşılık bulduğunu, Çorum'da bu kadar çok bisikletlinin ilk kez bir araya geldiğini vurguladı.

Çorum'u bisiklet şehri yapmayı ve sağlıklı yaşam sürdürülmesini hedeflediğini dile getiren Aşgın, vatandaşların bisikletlerini kolayca park edebilmesi için çok katlı bisiklet parkları kuracaklarını aktardı.

Halil İbrahim Aşgın, Çorum'un bisiklet kullanımına uygun olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan