Çorum'da Belediye Çalışmaları

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, temizlik alanında yeni çalışmalar yaparak yeni ve modern konteynırları kullanıma sunduklarını belirtti.



Külcü, yaptığı açıklamada, her alanda olduğu gibi temizlik alanında da teknolojik çalışmaları hızlı bir şekilde uyguladıklarını ve temizlik konusunda yaptıkları çalışmaların Çorum halkının yanı sıra diğer iller tarafından da takdir edildiğini dile getirdi.



Hazırladıkları projelerle Çorum'u AK Parti belediyeciliğinin çalışkan yüzüyle tanıştırdıklarını kaydeden Külcü,



"Şehrimizde 2009 yılında 15 bin adet çöp varili, 5 bin konteynır vardı. Variller çok çabuk çürüyordu. Delinen varillerden sızan sular etrafa pis koku yaydığı gibi haşere üremesine de neden oluyordu. Sanayi bölgeleri ve bağ bölgeleri dışında çöp varili kullanımına son verdik. Küçük konteynırları da büyük konteynırlarla değiştirdik. Anadolu'da ilk kez yeraltı konteynır sistemini uyguladık. Diğer çalışmalarımızda olduğu gibi temizlik alanında yaptığımız çalışmalarımızda da örnek alındık." ifadelerini kullandı.



Kent merkezinde yeni ve modern konteynırları da kullanıma sunduklarını bildiren Külcü, şunları kaydetti:



"Bu çalışma ile önceden 5 konteynırın aldığı evsel atığı yeni yerleştirdiğimiz 1 tane konteyner alacak. Yeni konteynır sistemi ile evler, iş yerleri, pazarlar, alışveriş merkezleri gibi evsel katı atıkların yoğun olduğu bölgelerde hem gürültü kirliği ortadan kalkacak hem de daha pratik ve modern bir hizmet vermiş olacağız."