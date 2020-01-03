Çorum'da apartman dairesinde yangın: 1 ölü
Haberler » 3. Sayfa » Çorum'da apartman dairesinde yangın: 1 ölü - Haberler

Çorum'da apartman dairesinde yangın: 1 ölü

Çorum'da bir apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 10 kişi tedavi altına alındı.

03.01.2020 18:58 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:03
Çorum'da apartman dairesinde yangın: 1 ölü

'da bir apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 10 kişi tedavi altına alındı.


Alınan bilgiye göre, merkez 2. Cadde üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman kısa sürede tüm apartmanı sararken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hemen yangına müdahale ederek apartmanda bulunan vatandaşları tahliye etti. Dumandan etkilenen ve içerisinde çocukların da bulunduğu 10 kişinin ambulanslarda ilk tedavileri uygulandı. Ekipler, içeride henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişinin cansız bedenine ulaştı.


Soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler