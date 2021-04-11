Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem
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Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem

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Çorum'un Dodurga ilçesinde saat 17.06'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre ilçelerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan depreme ilişkin peş peşe açıklamalar yapıldı.

AFAD tarafından alınan bilgiye göre Çorum Dodurga merkezli bir deprem kaydedildi. Deprem, saat 17.06'da deprem meydana geldi.

AFAD'ın büyüklüğünü 4.2 olarak duyurduğu depremin derinliği 11.22 kilometre olarak açıklandı.

Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ 4.3 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.3 büyüklüğünde ve yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktardı.

Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Çorum'da deprem mi oldu? 11 Nisan Pazar Çorum Dodurga kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi, derinlik kaç?
Çorum'da deprem mi oldu? 11 Nisan Pazar Çorum Dodurga kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi, derinlik kaç?
Son Dakika! Çorum'da deprem mi oldu? Çorum kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?
Son Dakika! Çorum'da deprem mi oldu? Çorum kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?
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