Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Çorum'un Dodurga ilçesinde saat 17.06'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre ilçelerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan depreme ilişkin peş peşe açıklamalar yapıldı.

AFAD tarafından alınan bilgiye göre Çorum Dodurga merkezli bir deprem kaydedildi. Deprem, saat 17.06'da deprem meydana geldi.

AFAD'ın büyüklüğünü 4.2 olarak duyurduğu depremin derinliği 11.22 kilometre olarak açıklandı.

KANDİLLİ 4.3 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.3 büyüklüğünde ve yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktardı.