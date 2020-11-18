Yurdun üç ayrı bölgesi depremlerle sallandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yurdun üç ayrı bölgesi depremlerle sallandı

18.11.2020 03:42 | Son Güncelleme: 18.11.2020 04:32
Yurdun üç ayrı bölgesi depremlerle sallandı

YURDUN 3 ayrı bölgesi gece yarısından sonra meydana gelen depremlerle sallandı.

YURDUN 3 ayrı bölgesi gece yarısından sonra meydana gelen depremlerle sallandı. Malatya ve Aydın'da 3,8, Çorum'da ise 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremler kısa süreli endişe yaratırken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ilk deprem saat 01.34'te merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde kaydedildi. Bu depremin ardından saat 02.00'de merkez üssü Aydın'ın Kuşadası Körfezi açıklarında yine 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre üçüncü deprem ise saat 02.05'te Çorum'da meydana geldi. Merkez üssü Uğurludağ ilçesi olarak kaydedilen Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğündeki deprem ilçe ve çevresinden hissedildi. 

Yurdun üç ayrı bölgesinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre demlerde can ve mal kaybı yaşanmadı. 

Boğaiçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüklerini farklı açıkladı. KRDAE verilerine göre Malatya (Pötürge) ve Aydın'ndaki (Kuşadası Körfezi) depremlerin büyüklüğünü 3.9 ve Çorum (Uğurludağ) merkez üslü depremin büyüklüğünü ise 4.1 olarak duyurdu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Seyhan'da 5 ayrı bölgede sabah sporu
Seyhan'da 5 ayrı bölgede sabah sporu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, deprem bölgesi İzmir'de incelemelerde bulundu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, deprem bölgesi İzmir'de incelemelerde bulundu
Yıkılan her bina için ayrı ayrı enkaz toplama alanı
Yıkılan her bina için ayrı ayrı enkaz toplama alanı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden İlham Aliyev Kamala Harris Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Teoman Cem Yılmaz Fatih Artman Öykü Karayel
Spor Mert Günok Arda Turan Deniz Türüç Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Daha Fazla Kasım Bursa Medya Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yurdun üç ayrı bölgesi depremlerle sallandı - Çorum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 04:32:58. #1.15#
title