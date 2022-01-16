Çorum'da 2 TIR çarpıştı; sürücülerden 1'i ağır yaralı - Haberler
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Çorum'da 2 TIR çarpıştı; sürücülerden 1'i ağır yaralı

Çorum'da 2 TIR çarpıştı; sürücülerden 1'i ağır yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ulusoy - Haberler | Güncel

ÇORUM'un Kargı ilçesinde 2 TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

SAMSUN (DHA) - ÇORUM'un Kargı ilçesinde 2 TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Kargı ilçesi Hacıhamza köyü D-100 kara yolunda meydana geldi. Samsun'dan İstanbul yönüne giden Tayfun Kosif yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde giden Ramazan Kurtoğlu'nun kullandığı TIR ile çarpıştı. Kazada, sürücülerden Tayfun Kosif ağır yaralanırken, diğer sürücü Ramazan Kurtoğlu ise kazayı yara almadan atlattı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Tayfun Kosif, kaldırıldığı Osmancık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


Çorum'da 2 TIR çarpıştı; sürücülerden 1'i ağır yaralı

Çorum'da 2 TIR çarpıştı; sürücülerden 1'i ağır yaralı

Çorum'da 2 TIR çarpıştı; sürücülerden 1'i ağır yaralı

Çorum'da 2 TIR çarpıştı; sürücülerden 1'i ağır yaralı

Çorum'da 2 TIR çarpıştı; sürücülerden 1'i ağır yaralı

Çorum'da 2 TIR çarpıştı; sürücülerden 1'i ağır yaralı

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Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ulusoy - Son Dakika Haberleri
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ÇORUM'un Kargı ilçesinde 2 TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

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