Çorum'da 2 ayrı trafik kazası: 6 yaralı - Haberler
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Çorum'da 2 ayrı trafik kazası: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Tugay Göktürk - Haberler | Yerel

Çorum'da 2 ayrı trafik kazası: 6 yaralı Çorum'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da 2 ayrı trafik kazası: 6 yaralı

ÇORUM - Çorum'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Çevreyolu'nda meydana gelen kazada, yabancı plakalı TIR ile Hayrettin D.yönetimindeki 19 UP 661 plakalı otomobil, Toptancılar kavşağında çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Hayrettin D. yaralandı. Yaralı sürücü Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Çorum-Ortaköy yolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ise araçlarda bulunan Feyza E.,Ali Y., Tarık Y., Hatice Y. ve Mithat E. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Her iki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'da 2 ayrı trafik kazası: 6 yaralı

Çorum'da 2 ayrı trafik kazası: 6 yaralı

Çorum'da 2 ayrı trafik kazası: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Tugay Göktürk - Son Dakika Haberleri

Otomobil, Tragger, Çorum, Yerel, Haber

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