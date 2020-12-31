Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ağca, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ağca, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

31.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 31.12.2020 13:40
Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ağca, AA'nın

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ağca, AA muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Başsavcı Ağca, haber kategorisinde Ayhan Mehmet'in "Sığınmacıların Midilli yolculuğu", yaşam kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği", sporda ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Haber kategorisinde yer alan "Sığınmacıların Midilli yolculuğu" başlıklı haberin birçok duyguyu aynı anda yaşattığını belirten Ağca, "Bu fotoğrafı oyladım çünkü fotoğrafta denizde boğulma endişesi, özgürlüğe ulaşma duygusu ve çocuğunu kurtarma sevincini yaşayan bir anne profili var. Bu duyguların tamamı kurtarılmak istenen çocuğun gözlerinde görülmekte. Bu fotoğraftan etkilendim." dedi.

Yaşam kategorisindeki "Kabe'de koronavirüs sessizliği" başlıklı fotoğrafın kendisini hüzünlendirdiğini dile getiren Ağca, "2017 yılında hacca gitme şerefine nail olmuş bir Müslüman olarak Kovid-19 virüsünün, Müslümanların Kabe'sinin insandan ari bir hale getirmesini anlatan fotoğrafı istemeyerek de olsa oyladım. Çünkü insanlığın, Müslümanların bunu unutmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu fotoğrafa 'Hüznün fotoğrafı' ismini veriyorum." diye konuştu.

Ağca, spor kategorisinde oyladığı "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafının ise şartlar ne olursa olsun, güç birliği yapıldığında birçok şeyin başarılabileceğini gösterdiği için oyladığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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