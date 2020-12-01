Çorum Belediyesinden amatör spor kulüplerine malzeme yardımı

Çorum Belediyesince kentteki 19 amatör futbol kulübüne 159 bin liralık malzeme yardımı yapıldı.

Çorum Belediyesince kentteki 19 amatör futbol kulübüne 159 bin liralık malzeme yardımı yapıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonu'nda düzenlenen malzeme teslim töreninde yaptığı konuşmada, amatör spor kulüplerinin yöneticilerinin kısıtlı imkanlara rağmen özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Amatör sporların çocukların bedensel ve zihinsel gelişime katkı sağladığını belirten Aşgın, "Amatör spora gönül vermiş, çocukları ruhen ve bedenen gelişimine katkı sunmak için imkansızlıklara rağmen gece demeden gündüz demeden, insanların evlerinden çıkmaya erindikleri soğuk günlerde bile çocuklarla ilgilenen amatör spor yöneticilerimiz, özverilerinden dolayı her türlü övgüyü hak ediyor." dedi.

Çorum'daki amatör spor kulüplerine geçen yıl 67 bin liralık malzeme yardımı yaptıklarını, bu yıl iki katı bütçeli yardım taahhüdünde bulunduğunu hatırlatan Aşgın, "Bu yıl 159 bin liralık malzeme yardımı yapıyoruz, inşallah seneye de bunun iki katı yardım yapmayı planlıyoruz. " ifadesini kullandı.

Aşgın, daha sonra amatör sporculara malzemelerini teslim etti.

Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran ile amatör kulüp yönetici ve sporcular katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan