Adliye önünde silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı
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Adliye önünde silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'da adliye önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Meydana gelen olayda 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı.

02.09.2020 14:58 | Son Güncelleme: 02.09.2020 16:52

Çorum'da adliye önünde husumetli olduğu düşünülen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada iki arkadaştan Adem Karabacak (24) hayatını kaybetti, arkadaşı İsmail K. (23), yaralandı. Olayla ilgili kaçan 2 şüpheliden 1'i yakalanarak gözaltına alındı.

İKİ ARKADAŞ KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Caddesi'ndeki Adliye Sarayı önünde meydna geldi. Henüz bilinmeyen suçtan ötürü adliyeye götürülen yakınlarını çevredeki bir kahvehane önünde bekleyen Adem Karabacak (24)ve arkadaşı İsmail K. (23), kimliği belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ateşlenen tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği 2 arkadaş, kanlar içinde yere yığıldı.

24 YAŞINDAKİ GENÇ, TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda, ağır yaralanan ikili, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Adem Karabacak, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bacağından yaralanan İsmail K.'nın da hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayın ardından kaçan şüphelilerden 1'i, polis ekiplerince yakalanırken, diğer şüpheli de her yerde aranıyor.

Adliye önünde silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (11)
KAYSERİLİ: vallah corumlulardan baska birsey beklemem hahahhaFilim gibi yobazlarsiniz HEPINIZ
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SERPİL: abi nasıl bir ülkede yaşıyoruz ya. . . biri gider adamı silah kabzasıyla öldürür. . biri gider mabulan sın içindeki adamı vurur. . biri eve girer öldürür. . biri ışıkta bekleyen adamı öldürür. . . . .
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KS: sokağa çıkma yasağı lazım itler birbirini ıssırıyor
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