Coronavirüsünü yener yemez sahneye koştu

Koronavirüsü atladıktan sonra ilk sahnesine çıkan Ebru Yaşar , "Bende Covid olup geçirenler arasına katıldım. Nerden geldiği belli olmuyor. Çok dikkatli olalım" dedi. Süreci nasıl geçirdiği sorulan Yaşar, "Bir kaç gün serum ilaç tedavisi oldum. Başına geldiği zaman anlıyorsun. Bende bir grip gibi gösterdi kendini. Muhtemelen çocuklardan geçti. Çok dikkat etmek lazım. Nerden geleceği belli değil. Pandemi süreci geçtikten sonra her hafta sonu sahnedeyim, çok dikkat ediyorum. Ama çocuklar hiç beklenmedik bir yerden vurdular beni" derken çocuklarınında iyi olduklarını belirtti. Kendisini iyi hissettiğini söyleyen güzel sanatçı, "Tat ve koku geldi. Her nefesime şükürler olsun diyorsun. Aşılarımızı olduk diyoruz. Ama yinede çok dikkat etmemiz gerekiyor. Düğünler vs. vardı iptal ettik, mahçup olduk. Ama bu covid hayatımızın gerçeği, yapacak bir şey yok " diyerek uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi.