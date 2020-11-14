Menajerimi Ara dizisinin usta oyuncusu Ayşenil Şamlıoğlu, koronavirüse yakalandı

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinin başrol oyuncularından Ayşenil Şamlıoğlu, koronavirüse yakalandı. 64 yaşındaki usta oyuncu, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Başrollerinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun rol aldığı Menajerimi Ara dizisinin setinde koronavirüse paniği yaşandı.

HAYRANLARINA TEK TEK CEVAP VERDİ

64 yaşındaki usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu dünyayı etkisi altına alan ve 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüse yakalandı. Geçmiş olsun mesajlarına Twitter hesabından açıklama yaparak cevap veren oyuncu, "Tüm geçmiş olsun dileklerine yürek dolusu teşekkürler tek tek yazamıyorum bağışlayın, sevgiler" dedi.

Sevilen oyuncu paylaşımını görüp geçmiş olsun mesajı yazan hayranlarına da tek tek cevap vermeyi ihmal etmedi.Oyuncu sağlık durumunu soran takipçilerine de durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kaynak: Snob Magazin