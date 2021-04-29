Corona virüsü semptomlarının grip ve nezleden farkı
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Corona virüsü semptomlarının grip ve nezleden farkı

Corona virüsü semptomlarının grip ve nezleden farkı
Bültenler - Haberler | Sağlık

Çakmak Erdem Hastahanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Fatih Eraslan, belirtileri sıkça karıştırılan alerji rinit ve koronavirüs hastalıklarının nasıl ayırt edilebileceğini anlattı.

KORONAVİRÜS MÜ? ALERJİ Mİ?

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte alerjik rinit hastalarının şikayetlerinde artış görülmektedir. Bu şikayetlerin son 1 yıldır karşılaştığımız Covid-19 hastalığı benzerlik göstermesi toplumda endişe yaratmaktadır. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Fatih Eraslan, bu konuda endişelenen hastalar için iki hastalık arasındaki farklar hakkında şunları söyledi: "Alerjik rinitte hapşırık, berrak burun akıntısı, damak, burun ve gözlerde kaşıntı; gözlerde kızarıklık, sulanma ve yaşarma şikayetleri belirgindir. Polenlerin yoğun olduğu bahar aylarında şikayetler ev dışında artarken, ev içinde azalabilir. Covid-19'da ise yüksek ateş (38°C - 39°C), şiddetli boğaz ağrısı, kırgınlık, kas ağrıları, halsizlik çok belirgindir. Alerjik rinitte bu bulgular olmaz. Öksürük her iki hastalıkta da olabilir. Covid-19'da öküsürüğün yanında nefes darlığı da görülebilirken alerjik rinitte öksürük kuru ve gün içerisinde değişkenlik gösterir. Koku ve tat kaybı açısından kıyaslayacak olursak, alerjik rinitte bu şikayet çok az etkilidir; ancak Covid-19 hastalarında koku ve tat kaybı çok belirgin ve keskindir. Tipik olmayan baş ağrısı da Covid-19'da daha sık görülmektedir. Alerjik riniti olan hastalar bu şikayetlere yabancı değildir, ilk kez karşılaşmadıkları için belirtileri daha iyi fark edebilirler. Ancak şüpheli durumlarda mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gereklidir."

Kaynak: Bültenler

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