"Corona İlacı" mandalina pazarın gözdesi oldu
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"Corona İlacı" mandalina pazarın gözdesi oldu

30.12.2020 11:06 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:11

Yılbaşı dolayısıyla uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile 4 gün boyunca evde kalacak olan vatandaşlar, C vitamini deposu portakal ve mandalina pazarın en çok satılan ürünleri olurken, mandalina tezgahındaki "Corona İlacı" yazısı ise dikkat çekti.

Yılbaşı dolayısıyla uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile 4 gün boyunca evde kalacak olan vatandaşlar, C vitamini deposu portakal ve mandalina pazarın en çok satılan ürünleri olurken, mandalina tezgahındaki "Corona İlacı" yazısı ise dikkat çekti.

Yeni yılan sayılı günler kala Aydın'ın Efeler ilçesindeki çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluştu. Yeni yıla kısıtlama ile girecek olan vatandaşlar, yarın akşam 21.00'dan başlayıp 4 Ocak saat 05.00'e kadar sürecek olan kısıtlama boyunca evlerinde olacaklar. Korona virüs salgınına aldırış etmeden çarşı ve pazarlara koşan vatandaşlar yılbaşı alışverişi yapmaya devam ediyor. Alışverişlerde en çok tercih edilen ürünlerin başında ise meyve yer aldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de 20 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs dolayısıyla vatandaşlar en fazla C vitamini deposu portakal ve mandalinaya ilgi gösterdi. Pazarcılar da 'Corona ilacı' etiketi ile vatandaşları hem Korona virüse karşı uyardı hem de satışlarını arttırmanın yollarını aradı.

"Fiyatları ikiye katlandı"

Portakal ve mandalina fiyatlarının geçen yıla göre ikiye katlandığını ifade eden pazarcı Bekir Demir, "Kış meyvesi portakal ve mandalinaya her sene olduğu gibi bu sene de ilgi fazla. Korona virüs dolayısıyla bu sene hem satışlar hem de fiyatlar ikiye katlanmış durumda. Geçen sene 1,5 liradan satılan mandalinanın bu sene kilosu 3 liradan, 2 liradan satılan portakalın bu sene kilosu ise 4 lira. Gribal enfeksiyonların yaygın olduğu bu mevsimlerde başta Korona virüs olmak üzere diğer hastalıklardan da korunmak isteyen vatandaşlar, çareyi turunçgillerde arıyor" dedi.

"Yeni yıla enerji depolayarak gireceğiz"

Yeni yıla enerji depolamak için portakal ve mandalina satın aldığını ifade eden Ayhan Arslantaş, "Korona virüs salgını 2020 yılında hepimizin sosyal hayatını etkiledi ve vaktimizin çoğunu evlerimizde geçirmek zorunda kaldık. İnşallah 2021 yılı Korona virüsün son bulduğu bir yıl olur. Biz de eşim ile birlikte kendimizi Korona virüsten doğal besinler ile korumaya çalışıyoruz. 4 gün evde kalacağımız süreçte de hem enerji depolamak ve hem de hastalıktan korunmak için meyve olarak C vitamini kaynağı portakal ve mandalinayı tercih ettik" diye konuştu. - AYDIN

'Corona İlacı' mandalina pazarın gözdesi oldu
'Corona İlacı' mandalina pazarın gözdesi oldu
'Corona İlacı' mandalina pazarın gözdesi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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