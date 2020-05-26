Corona günlerinde Türk marşı söyledi
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Corona günlerinde Türk marşı söyledi

TRT-1 de yayınlanan "Kalk gidelim" dizisi pandemi süresince çekimlerine evde devam etmesi nedeniyle, iki aydır Muğla'da zorunlu olarak kalan oyuncu Ayça Varlıer, Bayram da sosyal medyada paylaştığı video büyük ilgi gördü.

Corona günlerinde Türk marşı söyledi
26.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:18

Oyuncu Ayça Varlıer,& ; sosyal medya hesabında paylaştığı videoda : "Pandemi günlerinde ünlü& ; bestekarlar Wolfgang Amadeus Mozart 'ın bilinen eserlerinden Türk Marşı'nın melodisine İspanyolca sözler yazıp söyleyen Sheilablanco Musica'nın performansını görünce hayran kaldım. "Kalk gidelim Eve" dizimizin senaristi Baykut Badem bunu diziye taşıdı.& ; Baykut Badem, tam da bugünlerde yaşadıklarımızı esprili sözlerle anlattı. Türk Marşı'nı bu haliyle okumak çok eğlenceli oldu. Şimdi, evde geçirdiğimiz bu bayram süresince yüzümüzde bir tebessüm olması dileğiyle, bu videoyu size hediye etmek istiyorum."& ; dedi. Kısa zamanda ilgi gören videoya için oyuncu Ayça Varlıer'e binlerce hayranı beğenilerini gönderirken, "Evde üretilen en yaratıcı işlerden biri olduğunu" ilettiler…



Kaynak: Snob Magazin

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