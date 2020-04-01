Çorlu ve Ergene'deki bakkallar ücretsiz dezenfekte ediliyor Yeni tip korona virüs (COVID-19) salgınının önüne geçmek için adeta seferberlik ilan ederek çalışma başlatan kurumlar arasında yer alan Çorlu Bakkallar Odası Çorlu ve Ergene ilçesinde yer alan tüm bakkal, market ve büfeleri ücretsiz olarak dezenfekte ediyor.

Yeni tip korona virüs (COVID-19) salgınının önüne geçmek için adeta seferberlik ilan ederek çalışma başlatan kurumlar arasında yer alan Çorlu Bakkallar Odası Çorlu ve Ergene ilçesinde yer alan tüm bakkal, market ve büfeleri ücretsiz olarak dezenfekte ediyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgi veren Çorlu Bakkallar Odası Başkanı Yusuf Gümüş, "Çorlu Bakkallar Odası olarak tüm üyelerimizin, işletmelerin dezenfekte işlemleri odamız tarafından ücretsiz olarak yapılıyor. Bu doğrultuda müşterisi ile direk temas gerektiren böylesi meşakkatli bir işi canla başla yerine getirdikleri için üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreci bütün vatandaşlarımızla ve esnafımızla birlikte atlatmak İçin mücadelemize devam edeceğiz. Tüm halkımıza ve esnafımıza sağlık günler diliyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA