Çorlu tren faciasında hayatını kaybedenler anısına anıt
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorlu tren faciasında hayatını kaybedenler anısına anıt

Çorlu tren faciasında hayatını kaybedenler anısına anıt
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avcılar ve Uzunköprü Belediyeleri'nin iş birliği ile Çorlu Tren Faciası'nda yaşamını yitirenler anısına anıt yapıldı.

Avcılar ve Uzunköprü Belediyeleri'nin iş birliği ile Çorlu Tren Faciası'nda yaşamını yitirenler anısına anıt yapıldı.

8 Temmuz 2018 tarihinde Uzunköprü- Halkalı arasında sefer yapan trenin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 25 kişi için Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Anıt Park yapıldı. Avcılar Belediyesi'nin desteği ile yapılan Anıt Park, facianın yıl dönümünde bugün saat 13.30'da düzenlenen anma töreniyle açıldı.

Yaşamını yitirenlerin isimlerinin ölümsüzleştirildi "8 Temmuz Anıtı"ın açılışına Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Avcılar ve Uzunköprü Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, faciada yaşamını yitirenlerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Özlem Becan "Kayıplarımızı anmak, isimlerini sonsuza dek yaşatmak için adalet arayışımızın simgesi olmasını umduğumuz anıtımızın önünde bir kez daha adalet talebimizi yineliyoruz. Geciken adalet adalet değildir. Çorlu Tren Facia'sından ders çıkarılmış olmasını umuyor hiç kimsenin bu yüzden bir daha canının yanmasını istemiyoruz" dedi.

İlk günden itibaren davanın gönüllü avukatlığı yapan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli ise konuşmasında şunlara değindi: "8 Temmuz 2018'de ilk günden itibaren bu bir kaza değil, bir bir facia, bu bir katliam dedik. Facia incelendikçe, deliller ortaya çıktıkça bu sözün ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Bir değil onlarca eksiklik ve hata vardı. Bir dizi hatanın olduğu bu yerde 25 canımızı yitirdik. Aradan 3 yıl geçti. Türkiye'de acılar yaşayan insanların bir mücadelesi var, adalet arayışı var. Bu faciada yaşamını yitirenlerin aileleri de maalesef ki böyle bir mücadele içine girmek zorunda kaldı. Bu unutulacak bir acı değil. Kaybettiklerimize borcumuz unutturmamak ve gerçek suçluların cezasını çekmesi. Gerçek sorumlular bulunana kadar da dün avukat olarak bugün de Avcılar halkının temsilcisi bir belediye başkanı olarak, dayanışma duygularıyla yanınızda olacağım. Bu anıtın başka acılar yaşanmamasına vesile olmasını diliyorum". - İSTANBUL

Çorlu tren faciasında hayatını kaybedenler anısına anıt
Çorlu tren faciasında hayatını kaybedenler anısına anıt
Çorlu tren faciasında hayatını kaybedenler anısına anıt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Korona bitmeden İstanbul'un göbeğinde yeni kabus! Sivrisineklerin soktuğu çocuklarda yaralar oluşmaya başladı
Korona bitmeden İstanbul'un göbeğinde yeni kabus! Sivrisineklerin soktuğu çocuklarda yaralar oluşmaya başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Levent Yüksel Melisa Döngel İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Fatih Terim Mario Balotelli Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çorlu tren faciasında hayatını kaybedenler anısına anıt - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 16:26:37. #1.14#

title