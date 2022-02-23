Çorlu Lisesi 'Z-Kütüphane ve 'Tasarım Beceri Atölyesi açıldı

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Lisesi Z-Kütüphane ve Tasarım Beceri Atölyesi törenle açıldı.

Nusratiye Mahallesi'ndeki okuldaki kütüphane ve atölyenin açılışını Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri gerçekleştirdi.

Vali Yıldırım, açılan birimlerin öğrenciler için çok güzel bir adım olduğunu söyledi.

Açılan Z-Kütüphaneleri ve Tasarım Beceri Atölyelerinin öğrencilerin eğitim öğretimlerinde destekleyici ve beceri kazandırıcı unsurlar olduğunu belirten Vali Yıldırım, "Çok güzel ve özveri ile hazırlanmış bu alanlarda öğrencilerimiz zaman zaman derslerine destek amaçlı çalışmalar yaparken zaman zaman da araştırmalar yapacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de hayırlı olsun." dedi.

Vali Yıldırım ve beraberindekiler açılan birimleri gezerek öğrencilerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Törene, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin, okul idarecileri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.