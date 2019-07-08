Çorlu'daki tren kazasında ölenler raylara karanfil bırakılarak anıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçtiğimiz yıl 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen ve 25 kişinin ölümü 300'den fazla kişinin de yaralanması ile sonuçlanan tren kazasının yıldönümünde kazada ölenler, kazanın yaşandığı saatte trenin geçişi sırasında raylara karanfil ve üzerinde Sizleri Seviyoruz yazılı çelenk bırakılarak anıldı.

Sarılar Mahallesi yakınlarında 8 Temmuz 2018'de meydana gelen tren kazasının yıl dönümü nedeniyle kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralıların yakınları eylem yaptı. Sarılar mahallesi meydanında toplanan grup, yürüyerek ve slogan atarak hemzemin geçide gitti. Burada kazada ölenler için sela okunmasının ardından kazada ölenlerin yakınları ellerindeki karanfilleri raylara bırakarak trenin geçişini bekledi.

Ailelerin tren raylarına oturarak eylem yapmasının ardından kazanın yaşandığı saatte aynı hatta görev yapan tren olay yerinden geçti. Bazı vatandaşlar trene kırmızı karanfil atarken, bazıları da ellerine aldıkları taşları atmak isterken diğer vatandaşlar ve jandarma ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Daha sonra Sarılar Mahallesi camiinde kazada hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Yaşanan kazada eşi ve oğlunu kaybeden Mısra Öz, yaptığı konuşmada bir an önce adaletin tecelli etmesi için çaba gösterdiklerini söyledi. Öz, kazada eşini ve oğlunu kaybettiğini hatırlatarak, "Hepsini özlemle hasretle saygıyla anıyoruz. Bugün bizim için söyleyecek bir sözümüz yok. Gerçekten bir şeyler söyleyebilmek çok zor. Her biri bizimle burada. Geçen yıl hepsi bizimle beraber nefes alıyordu ama ne yazık ki burada taşların altına yakınlarımızı gömdük. Hepsini çok özlüyoruz" dedi.

Kazanın yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma programına Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, belediye başkan yardımcıları Özcan Veysel Tunçcan, Adnan Kum ve Güner Çetin ile kazada yakınlarını kaybedenler ile tren kazası anında yardıma ilk koşan Sarılar Mahallesi'nin sakinleri katıldılar.

Kaynak: İHA