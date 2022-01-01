Çorlu'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı - Haberler
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Çorlu'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Çorlu'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Cep telefonuyla görüntülenen kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, yeni yılın ilk saatlerinde Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu oldukları belirtilen iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Yaklaşık 15 kişi, bıçaklarla birbirine saldırırken, çevredekiler polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri taraflara müdahale etti. Yaralanan 3 kişi, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişi ise gözaltına alındı.Bu arada kavga, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.


Çorlu'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Çorlu'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Çorlu'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Çorlu'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

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