Çorlu'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı
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Çorlu'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgaya karışan 4 şüpheli tutuklandı.

12.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:31
Çorlu'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

'ın ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgaya karışan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, olay sonrası yakalanan Ö.T, D.O. ve A.C'nin ifadeleri doğrultusunda Y.Y. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Geçen hafta Alipaşa Mahallesi'ndeki bir kafede oturan Emir Biçer (31) ve arkadaşı Boğaçhan Çetinkaya ile husumetli oldukları Ö.T, D.O. ve A.C. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Biçer olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Çetinkaya ise sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaynak: AA
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